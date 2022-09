Coups bas contre Wave : la Sonatel ignore le rappel à l’ordre de l’ARTP

Wave avait saisi l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) d’une plainte contre la Sonatel. L’opérateur de transfert d’argent qui a le vent en poupe se plaignait de coups bas de l’opérateur de téléphonie. Il lui reprochait concrètement de bloquer la connexion directe de son système et de limiter les transactions de vente de crédit téléphonique Orange via sa plateforme.



L’ARTP avait donné suite à cette requête. Le gendarme de secteur des télécommunications avait, en effet, demandé à la Sonatel «d’appliquer sans réserve les principes d’égalité de traitement et d’accès, de transparence et de non-discrimination, en accordant à Wave mobile money Sa les mêmes conditions que celles appliquées à ses filiales ou à ses associés, notamment Orange finances mobile, conformément à l’article 76 du Code des communications électroniques».



D’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, la Sonatel a ignoré ce rappel à l’ordre de l’ARTP. Refusant, selon le journal, de rétablir