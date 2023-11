Coupe du monde U17 : Le Sénégal surclasse la Pologne et se qualifie

Après l’Argentine lors de la première journée (2-1), le Sénégal s’est offert la Pologne ce mardi. Les Lionceaux se sont imposés 4-1 grâce à un triplé de Idrissa Gueye et se qualifie ainsi pour le second tour. Les champions d’Afrique en titre assurent leur statut à la Coupe du monde des moins de 17 ans, qui se tient actuellement en Indonésie. Victorieux face à l’Argentine 2-1 lors du premier match, les Sénégalais viennent à nouveau de réaliser un joli coup en s’imposant 4-1 face aux Polonais. Le premier but a été marqué par Idrissa Gueye, avant qu’un polonais ne marque un CSC pour le deuxième but des Lionceaux. Idrissa Gueye va couronner ce succès en inscrivant les 3e et 4e but, s’offrant donc le triplé face aux Polonais. Entre-temps, le Sénégal a encaissé un but de Regula. Avec cette victoire, le Sénégal est seul leader de son groupe, avant le match entre le Japon (3 points) et l’Argentine (0 point). Lors de la 3e journée, le Sénégal jouera face au Japon pour tenter d’assurer la première place du groupe.