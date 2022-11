Coupe du Monde : La RTS ne diffusera que 28 sur les 64 matchs

Pour le Mondial Qatar 2022, prévu du 20 novembre au 18 décembre prochain, la Radio télévision sénégalaise (Rts) a acquis les droits de diffusions sur l’ensemble du territoire. Mais, contre toute attente, elle ne pourra diffuser que 28 matchs sur les 64.Face à la presse vendredi à Paris, l’avocat de la chaine togolaise New World TV, détentrice des droits de retransmission télévisée du Mondial dans les pays francophones d’Afrique sub-saharienne, sur la tfm, a précisé que sur les 64 matchs de la Coupe du monde, la Rts ne peut diffuser que 28. Maintenant, les Sénégalais veulent suivre tous les matchs, souligne l’avocat, ils sont invités à s’abonner aux chaines de New World TV, à travers les opérateurs télecoms du Sénégal.La Rts qui sera le seul diffuseur de la Coupe du monde était opposée sur la question à E-Media qui revendiquait l’obtention des droits de la compétition. Le différend a finalement été tranché après une clarification de New World TV. A rappeler que la chaine togolaise diffusera les matchs en français, en wolof, Bambara etc.