Coup de Gueule de Birima, 3e mandat illégal :«Macky doit prendre son courage pour situer les partis alliés.

C’est un coup de gueule que vient de lancer Birima à l’endroit de Macky Sall. Selon le militant du Parti socialiste et membre de Benno, Macky doit prendre son courage en main maintenant pour décliner sa position sur la question du 3e mandat et situer les partis alliés.Quand je vois l’opposition à l’intérieur du pays, on a l’impression que le parti au pouvoir est scotché dans les bureaux et n’ose plus parler. Il y a danger », a déclaré Birima. Et d’ajouter : « Je pense qu’il est grand temps pour Macky de clarifier sur la question du 3e mandat pour situer les partis alliés. » « Aujourd’hui, dans la mouvance présidentielle, personne n’ose organiser un meeting ou d’autres activités, sinon certains vont aller dire à Macky que cette personne veut lui succéder. »Au même moment, avance-t-il, Sonko est en train de sillonner le pays. Si le leader du Pastef le fait à deux reprises, les chances du futur candidat seront très minimes devant lui. « Je ne suis pas d’accord sur le mutisme du parti au pouvoir et de Macky. C’est une bombe contre nous. On doit se regarder les yeux dans les yeux pour dire aux Sénégalais ce que vous voulons faire. Nous devons prendre notre courage. Si Macky veut faire un 3e mandat, il doit avoir le courage de le dire aux Sénégalais . Et si tel n’est pas le cas et on a un autre candidat, il le dit, on commence dès à présent le combat. »