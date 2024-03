Couacs chez Amadou Ba : « Il n’y a pas de quoi s’alarmer… », Seydou Gueye

Amadou Ba, candidat de la majorité présidentielle, fait face à des difficultés financières et autres, en début de campagne électorale. Mais Seydou Gueye, porte-parole de l’Apr tempère les ardeurs. Ce traitement réservé à la campagne électorale de Amadou Ba par la majorité pourrait être interprété comme une entreprise de sabotage et de déstabilisation. Mais Seydou Gueye, porte-parole de l’APR, indique que le démarrage poussif de la campagne est partiellement dû au Ramadan. Mais il assure que le financement viendra. M. Gueye explique que bien que le début de la campagne ait été un peu lent et qu’il y ait un retard dans la mise à disposition des moyens, le candidat, la coalition, les hauts responsables et le Président Macky Sall lui-même contribuent chacun pour mobiliser les ressources nécessaires. A l’en croire dans L’Obs, « il n’y a pas lieu de s’alarmer ».