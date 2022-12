Corniche : Enorme bouchon causé par Un accident…

Décidément, c’est une matinée compliquée pour les usagers de la route. Et pour cause, un bouchon énorme sur la corniche en allant vers Dakar. A l’origine un accident de la circulation survenu ce matin, dont on ignore encore les circonstances et le bilan Pour le moment, renseigne Sudfm, la situation est extrêmement compliquée pour les automobilistes.