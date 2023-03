Convocation Cheikh Aguibou Soumaré : « C’est inconcevable d’activer la justice » (Khalifa Sall)

Cheikh Aguibou Soumaré, ancien Premier ministre sous l’administration Wade, est convoqué, aujourd’hui jeudi à 10 heures, au commissariat central de Dakar, pour s’expliquer sur les insinuations contenues dans une lettre ouverte au chef de l’Etat, récemment rendue publique. Ce, à la grande désapprobation de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Cheikh Hadjibou Soumaré auditionné par la Sûreté Urbaine, suite à un questionnement au Président Sall relatif à un supposé don de 8 milliards F Cfa accordé à Marine Le Pen, ayant séjourné récemment au Sénégal. Une situation qui a mis Khalifa Sall dans tous ses états sur twitter : « J’ai appris avec surprise la convocation à la Sûreté urbaine (Su) de Monsieur Cheikh Aguibou Soumaré, ancien premier ministre de la République du Sénégal. Il est de coutume, dans une démocratie, qu’un citoyen interpelle ses dirigeants, au moyen d’une lettre ouverte sur des questions d’intérêt national ». Selon l’ancien député et consultant en Gouvernance Politique et Démocratique, « il est donc inconcevable en l’absence de réponse de chercher à passer par une porte dérobée en activant la justice ». Non sans « condamner fermement cette tentative de musellement » et apporte son « soutien à Cheikh Aguibou Soumaré.