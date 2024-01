Contrôle parrainages: l’ancien Premier ministre Aminata Touré au deuxième tour

L'ancienne Premier Aminata Touré dite Mimi va devoir passer au second tour. Elle n'a validé 25.251 parrains. Elle a eu 19.800 doublons externes et n'a validé que 3 régions. Elle pourra régulariser à hauteur de 18.980 et et aussi compléter 4 régions (2000 parrains dans chacune).