« Considère que c’est comme si c’est toi qui ...» : l’émouvant au revoir de Abdou Nguer à ...

Avant de quitter la prison de Rebeuss, rapporte Les Échos, Abdou Nguer s’est rendu dans la cellule de Badara Gadiaga. Dans un moment chargé d’émotion, il lui a adressé un message fort, l’exhortant à tenir bon : « Considère que c’est comme si c’était toi qui étais dehors, mon frère. Continue de tenir. »



Badara Gadiaga, fidèle à sa joie de vivre et à sa philosophie, lui a répondu que tout arrive au moment voulu par Dieu et qu’il sortait « par la grande porte ». Les deux hommes se sont séparés en échangeant des prières, glisse la même source.

