Conseil présidentiel de Thiès: Idrissa Seck insiste sur les questions environnementales

Le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck, a souligné, jeudi, la nécessité d'une meilleure prise en compte des questions liées à la protection de l'environnement dans la région de Thiès (ouest). "Quelle que soit la parure, elle doit reposer sur un corps propre pour être sublimé", a-t-il notamment déclaré en prenant la parole lors du conseil présidentiel ouvert ce matin dans la région de Thiès, sous la présidence du chef de l'Etat, Macky Sall. L'environnement "sert à la fois de banque de ressources, d'habitat et de dépôt de déchets issus de nos activités", a dit M. Seck, pour expliquer l'insistance qu'il met sur "les questions d'environnement". "A ce titre, Thiès souffre d'un manque d'infrastructure de traitement et de valorisation des déchets", a dit l'ancien maire de la capitale du rail. Il affirme que lors de la réalisation des "chantiers de Thiès'', en 2004, il avait proposé des "décharges aux normes", pour remplacer les "décharges sauvages" de la ville dont il était alors le maire. Idrissa Seck fait observer que Thiès est "située dans une cuvette, entourée de plateaux" à partir desquels les eaux de ruissellement drainent du sable. Constat qui, dit-il, l'avait aussi amené à proposer d'adjoindre au canal périmétrique nord existant, un canal périmétrique sud pour éviter l'ensablement et les inondations. Concernant la zone des Niayes, il estime qu'une solution doit être trouvée à la situation de "forte compétition" entre les besoins croissants en habitats, les activités industrielles notamment minières et la production horticole, étant entendu que la région produit le tiers de la production horticole nationale. Idrissa Seck préconise de même la fixation des dunes. "Vous avez déjà rendu à Saly ses plages", a-t-il relevé, ajoutant que désormais, "sur des kilomètres, on peut marcher sur une plage extrêmement propre". Le président de la République a salué "la contribution de haute facture" du président du CESE sur la question de l'environnement, de la fixation des dunes, mais aussi sur le programme prioritaire dont va bénéficier la région de Thiès.