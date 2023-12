Conseil constitutionnel : révélations sur les dossiers de candidature de Sonko et Diomaye Faye

Malgré le refus de la Direction générale des élections (DGE) de lui délivrer des fiches de parrainages et celui de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) d’accepter sa caution de 30 millions de francs CFA, Ousmane Sonko a déposé au Conseil constitutionnel, ce mardi, son dossier de candidature pour la présidentielle de février 2024. Le mandataire du président de Pastef, Ayib Daffé, a donc transmis un dossier incomplet. Mais, renseigne Source A, qui donne l’information, pour éviter que sa candidature soit rejetée, Sonko a remis des fiches de parrainages (non officielles) accompagnées d’un constat d’huissier montrant que la DGE a refusé de mettre à sa disposition les fiches officielles, en violation, défend-t-il, de la décision de justice du tribunal hors classe de Dakar ordonnant sa réintégration sur les listes électorales. La même source souligne que le maire de Ziguinchor a choisi le parrainage par les élus. Source A rapporte que le dossier de Sonko comporte aussi un autre constat d’huissier. Celui-ci, précise le journal, montre que le candidat de Pastef a reçu une quittance de la CDC contre remise d’un chèque de 30 millions de francs CFA représentant sa caution. Contrairement à Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye a déposé au Conseil constitutionnel un dossier complet, informe Source A. Qui ajoute que le numéro 2 de Pastef, désigné Plan B des Patriotes, a choisi le parrainage citoyen.