Conseil constitutionnel: Idrissa Seck passe au 2e tour avec 8613 doublons à régulariser

Le Président du parti Rewmi Idrissa Seck n'a pas atteint le nombre requis de parrains autorisé. Il a validé 38.497 parrains et est autorisé à régulièrement 8613 doublons externes. Ils auront un délai de 48 heures pour y remédier. Son mandataire a réagit devant les média à sa sortie du Conseil : » Nous sommes en séance de rattrapage comme en 2019. Nous avons validé le nombre parrains dans les régions. Nous avons un stock pour compléter. Mais il y a fait qui revient et qui pose problème, c’est la mention ‘rejet pour non inscription sur le fichier’ « , des propos rapportés par des journalistes sur place.