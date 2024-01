Conseil constitutionnel : Ce que Amadou Ba reproche à Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dieye

Le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, ne souhaite pas la participation de Bassirou Diomaye Faye et de Cheikh Tidjane Dièye à la Présidentielle de 2024. Il a donc déposé une réclamation au Conseil constitutionnel pour l'invalidation de leur candidature. Pour le Premier ministre, le membre de l'ex-parti Pastef et le président de la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg ont enfreint quatre règles fondamentales pour leur participation à la Présidentielle de 2024. Il s'agit de l'appartenance à une entité politique dissoute, l'investiture par une coalition irrégulièrement constituée, une non-appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi et la production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel.