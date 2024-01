Conseil constitutionnel : Anta Babacar Ngom passe l’étape des parrainages

Dans la course effrénée vers l’élection présidentielle de 2024, Anta Babacar Ngom a réussi un exploit notable en validant son parrainage avec un total impressionnant de 45 238 soutiens. Cette étape cruciale, qui conditionne l’accès à l’élection présidentielle, place Anta Babacar Ngom en bonne position pour la bataille électorale à venir. Anta Babacar Ngom a réussi à obtenir le soutien nécessaire dans pas moins de 10 régions, démontrant ainsi une adhésion significative à sa candidature à travers le pays. Cette réussite régionale renforce sa légitimité et positionne Anta Babacar Ngom comme une candidate sérieuse pour le plus haut poste de l’État. En validant son parrainage avec succès, Anta Babacar Ngom se distingue comme l’une des rares femmes à franchir cette étape cruciale de la course présidentielle. Sa progression vers le premier tour de l’élection la place au cœur d’un potentiel scénario historique, où elle pourrait devenir la première femme à accéder au fauteuil présidentiel au soir du 25 février prochain.