Conseil constitutionnel : Alioune Sarr introduit un recours après l’invalidation de ses parrains

Alioune Sarr, candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024 a introduit jeudi un recours devant le Conseil constitutionnel afin de faire revérifier ses 32.920 parrains invalidés par la commission de contrôle des parrainages, a-t-on appris de la coalition sous la bannière de laquelle il compte briguer la magistrature suprême. ‘’Nous contestons les invalidations faites par la commission de vérification et avons en conséquence déposer un recours afin de faire revérifier les parrains invalidés et corriger les erreurs matérielles’’, indique notamment la Coalition pour une Alternative progressiste en 2024. Dans un communiqué exploité par l’APS, la CAP2024 explique avoir introduit ce recours afin de faire revérifier ses 32.920 parrains invalidés et corriger les erreurs matérielles. La coalition qui porte la candidature de l’ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens signale avoir pris soin de vérifier la véracité des informations relatives aux 58.975 parrains déposés par son mandataire national au greffe du Conseil constitutionnel le 21 décembre dernier. Elle compte ainsi apporter des éléments de l’existence de ces parrains ‘’introuvables dans le fichier électoral’’.