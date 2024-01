Conseil constitutionnel : Adama Faye, frère de la Première dame, et deux autres candidats recalés

Adama Faye, candidat à l’élection présidentielle, s’arrête à l’étape de la vérification de parrainage. Et pour cause, "il y a eu un problème de basculement des données" explique son mandataire Mouhamed Seye. Adama Faye a subi le même sort que le premier qui est passé aujourd'hui. Il s'agit du candidat indépendant Mouhamadou Lamine Gueye. D'après le mandataire de ce dernier, "les données du parrainage n'ont pas pu être exploitées".Il explique que les techniciens de la commission "ont pris une dizaine de minutes" avant de le lui faire savoir. En réalité, les données n'ont pas pu être transférées afin de faire la comparaison. Entre les deux candidats devait passer Aliou Lam. Lui aussi a été recalé pour cause de doublons. Il n'aurait validé que 4831 parrains.