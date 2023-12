Conseil Constitutionnel : La candidature de Mary Teuw Niane invalidée

La candidature du professeur Mary Teuw Niane a finalement été invalidé, ce samedi 30 décembre, par le Conseil constitutionnel. Ce, "en raison de plus de vingt huit mille parrains non reconnus" informe-t-il. Mary Teuw Niane exprime toutefois ses "remerciements à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés durant huit mois pour l’aboutissement de (son) entreprise de transformation nationale"