Conseil Constitutionnel : Alioune Sarr a déposé une réclamation

Le dépôt des réclamations se poursuit ce mardi 16 janvier au greffe du Conseil Constitutionnel après la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 25 février. Parmi les recours déposés figure celui de l'ancien ministre Alioune Sarr. Son mandataire, Mamadou Ndiaye, indique que l'ex membre de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) souhaite que les sages du Conseil Constitutionnel réétudient son dossier de parrainage. Selon lui, au moment du contrôle des parrains, "toute la région de Kaffrine a été éliminée". En sus, poursuit-il, pour la région de Louga, Mamadou Ndiaye indique que "les quelques 3000 obtenus ont été versés dans la région de Ziguinchor". Troisième "irrégularité", "la non identification de 32 920 parrains qui ont voté aux dernières élections". A travers son mandataire, Alioune Sarr conteste donc le fait d'avoir été recalé. Il souhaite en outre une réintégration de "ses" milliers de parrains considérés comme non-identifiés dans le fichier électoral. Avant lui, le candidat déclaré Abdoulaye Mady Ndiaye a lui aussi déposé une réclamation. Ce dernier souhaite, pour sa part, une reprise du processus de parrainage qui est, d'après son mandataire, "inégalitaire". Le candidat qui s'était retiré au moment du dépôt des parrainages a estimé que les lois "l57 et l127 doivent être réformées" pour plus d'égalité entre les différents candidats.