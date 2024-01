Conseil Constitutionnel : «Aïda Mbodj éliminée d’office» (mandataire)

La candidate déclarée Aïda Mbodj a été recalée. L’annonce a été faite par son mandataire au sortir du contrôle au niveau du Conseil constitutionnel. «Nous venons de subir le test du parrainage. Et ce test a donné comme résultat, que les militants qui ont organisé le congrès, qui nous ont parrainé, la commission vient de déclarer que ces militants ne sont pas dans le fichier en leur disposition. Il se trouve donc que la candidate Aïda Mbodj est éliminée d’office et ne pourra pas faire de second tour», a annoncé Serge Louis Déthié Cissé, mandataire de Aïda Mbodj, devant les micros des journalistes.