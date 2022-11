Congrès de la Renaissance Démocratique : L’ACT de Abdoul Mbaye claque la porte

L’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) n’est plus membre du Congrès de la renaissance démocratique. En effet, le Parti de Abdoul Mbaye a décidé d’arrêter son compagnonnage avec le CRD. « En raison d’un ensemble de faits et des perspectives, il a été décidé d’arrêter le compagnonnage de l’ACT avec le Congres de la Renaissance Démocratique (CRD) », rapporte un communiqué du Direction exécutive de l’ACT. Selon ledit communiqué, l’ACT confirme son credo en la condition d’une opposition rassemblée pour savoir donner les justes répliques aux excès du régime en place. « Les efforts pour ce faire ont déjà permis des victoires significatives lors des élections territoriales de janvier et législatives de juillet dernier. Ils devront donc être maintenus et renforcés au moment où la Constitution du Sénégal pourrait de nouveau être malmenée au risque de conduire le Sénégal vers un avenir d’affrontements et de violences dans la durée », poursuit le communiqué.