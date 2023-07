Conférence des Chefs d’Etat de la Cedeao : Le Chef de l’Etat Macky Sall félicité par ses pairs

Une douzaine de chefs d’État, dont le président Macky Sall, a participé à la cérémonie d’ouverture de la 63e session extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO. « Les acquis démocratiques du Sénégal ont servi d’exemple pour l’ouverture de ce sommet. Le dialogue national réussi et la non-candidature du président de la République à la prochaine présidentielle ont été magnifiés lors de cette rencontre. Les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso étaient également à l’ordre du jour », indique une note .