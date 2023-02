Complexe Cheikh Ahmadou Bamba : « La ville de Touba réussit là où l’Etat échoue », Abdoul Mbaye

Le président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, Abdoul Mbaye, félicite le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Ahmadou Badawi et les disciples qui ont contribué au financement de l’Université Cheikh Ahmadou Bamba. Selon l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, la ville de Touba a réussi là où l’Etat a échoué. Pour lui, les politiciens sont la source de notre retard et de nos maux. « La solution se trouve dans l’implication citoyenne. Mes félicitations au Khalif, à Serigne Ahmadou Badawi et aux disciples qui ont contribué au financement de ce projet », déclare-t-il. Le complexe Cheikh Ahmadou Bamba de Touba a été inauguré par le Khalif général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ce lundi 06 février 2023.