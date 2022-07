Communiqué du Conseil des ministres du 20 Juillet 2022

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, au Palais de la République, ce mercredi 20 juillet 2022.

Le Chef de l’Etat a, en introduction à sa communication, adressé ses

remerciements aux populations, au Maire et aux autorités administratives de

Saint - Louis pour leur accueil chaleureux à l’occasion des inaugurations de

l’Aéroport Ousmane Masseck NDIAYE et de la digue de protection, de la pose

de la première pierre du Centre Hospitalier national Alioune Badara CISSE, et du

lancement des travaux de relogement de populations à Diougop Peulh.

Le Président de la République a félicité le Ministre du Tourisme et des transports

aériens et le Gouvernement tchèque pour la qualité des travaux de l’Aéroport,

infrastructure majeure, dont la montée en puissance des activités, en liaison

avec celles d’AIR SENEGAL SA, est essentielle pour la relance du secteur du

tourisme.

Le Chef de l’Etat a félicité, également, le Ministre de la Santé et de l’Action

sociale, pour la parfaite organisation de la cérémonie de pose de la première

pierre de l’Hôpital de niveau 4 de Saint Louis.

Le Chef de l’Etat a, en outre, félicité le Ministre des Collectivités territoriales, la

Banque mondiale, la coopération française et l’Agence de Développement

municipal pour les efforts d’amélioration du cadre de vie des populations et de la

résilience côtière de Saint- Louis. Il a, dans cet élan, demandé au Ministre de

l’Environnement et du Développement Durable d’accentuer les actions de lutte

contre l’érosion côtière le long du littoral du département de Rufisque.

Abordant l’accélération de la modernisation des infrastructures routières, le Chef

de l’Etat a salué l’état d’avancement très satisfaisant du programme de

réalisation des autoponts, avec la mise en service, le 13 juillet 2022, de

l’autopont de Keur Massar, ouvrage de dernière génération, qui va

particulièrement améliorer la mobilité et consolider le développement urbain dans

le nouveau département.

Le Président de la République a, dans cette perspective, demandé au

Gouvernement d’accélérer l’exécution des projets sectoriels initiés dans le

département de Keur Massar, circonscription qui doit bénéficier, à court terme,

d’infrastructures socio-économiques d’envergure, pour asseoir le bien-être des

populations des communes concernées.

Revenant sur le secteur stratégique de l’hydraulique, le Président de la

République a rappelé au Gouvernement sa place primordiale dans les politiques

publiques.

Le Chef de l’Etat a, à cet égard, demandé aux Ministres en charge de l’Eau, des

Finances, du Plan et de la Coopération de veiller au financement innovant et

durable du secteur, afin de promouvoir l’accès universel rapide des populations à



l’eau potable, à travers l’intensification notable des réalisations du PUDC, du

PUMA et de la SONES.

Le Chef de l’Etat a, ainsi, indiqué l’impératif : (i) d’amplifier, dans une optique

d’inclusion, le déploiement national du programme de branchements sociaux ; (ii)

d’assurer une gestion consensuelle et partenariale de l’hydraulique rurale, à la

satisfaction des populations impliquées, des opérateurs en service, et de l’Etat,

garant du bon fonctionnement du système sur l’étendue du territoire national.

Poursuivant sa communication, le Chef de l’Etat a particulièrement insisté sur les

mesures d’’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs et des ménages,

mais aussi, sur la nécessité, pour le Gouvernement, de poursuivre, sans relâche,

au regard du contexte international, les efforts budgétaires exceptionnels

consentis, pour subventionner l’énergie et assurer la stabilité durable des prix

des produits essentiels sur l’ensemble du territoire national.

Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la

République a évoqué les points suivants :

1. la situation sociale dans les universités publiques, en demandant au Ministre

de l’Enseignement supérieur de veiller, en relation avec les recteurs, les

directeurs des centres des œuvres universitaires et les représentants des

étudiants, à créer les conditions d’un dialogue social, indispensable pour un

déroulement apaisé du calendrier académique ;

2. le développement de la pêche artisanale, en invitant le Ministre des Pêches à

poursuivre les concertations avec l’ensemble des acteurs, pour finaliser un projet

de plan consensuel de relance de la Pêche artisanale, qui sera examiné et validé

prochainement, lors d’un Conseil Présidentiel ;

3. les préparatifs du Grand Magal de Touba, en invitant le Gouvernement,

notamment le Ministre de l’Intérieur, à finaliser avec les acteurs impliqués, une

stratégie efficace de coordination des interventions sectorielles (Hydraulique,

Assainissement, Hygiène, Transports, Sécurité,…) en relation avec les

organisateurs ;

4. la prise en charge optimale par le Gouvernement et les missions

diplomatiques et consulaires, des requêtes et besoins d’accompagnement des

sénégalais de l’Extérieur en termes de délivrance de documents administratifs,

d’encadrement et de soutien au financement de projets de la Diaspora ;

5. le renforcement du soutien du Gouvernement au projet de réécriture de

l’Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours.

Le Président de la République a, par ailleurs, salué la matérialisation du

processus de renouvellement des bus de Dakar Dem Dik, avec la réception et la

mise en service de 33 bus interurbains modernes, pour améliorer la qualité des

transports en attendant, une forte acquisition de bus urbains prévue à court

terme.

Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le

suivi de la coopération et des partenariats.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS

Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait une

communication sur le suivi des directives et instructions présidentielles.

Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une

communication sur la situation internationale ;

Le Ministre de l’Intérieur a fait une communication sur l’organisation des

élections législatives du 31 juillet 2022 et sur le scrutin pour le renouvellement du

mandat des Hauts conseillers à élire au scrutin majoritaire départemental ;

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur les

travaux de démarrage de l’Hôpital de niveau 4 de Saint Louis et sur la gestion de

la pandémie de COVID-19 ;

Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de

l’Aménagement des Territoires a rendu compte de l’état de mise en œuvre des

programmes de développement de la région de Kolda, des départements Pikine,

Keur Massar, et de l’Arrondissement du Plateau, validés à l’issue des CRD

relatifs aux séances de « JOKKO AK MACKY » ;

Le Ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi du Plan

Sénégal Emergent a fait une communication sur le bilan des projets et réformes

phares du PSE.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté les textes suivants :

- Le projet de décret fixant la date du scrutin pour le renouvellement du mandat

des Hauts conseillers à élire au scrutin majoritaire départemental ;

- Le projet de décret portant convocation du collège électoral pour le

renouvellement du mandat des Hauts conseillers à élire au scrutin majoritaire

départemental.