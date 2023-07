Communiqué cinglant contre France 24 : Le ministre de la communication s’explique

Le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, Moussa Bocar Thiam a vertement rappelé à l’ordre, samedi, la chaîne française France 24 qu’il accuse de faire un traitement « tendancieux » de l’actualité sénégalaise. Le ministre reproche, entre autres, à la filiale de France Médias Monde, son compte rendu de l’affaire Birame Souleye Diop (du nom du numéro 2 de Pastef) arrêté pour des propos déplacés à l’égard des présidents sénégalais et ivoirien. Mais aussi sa couverture « partisane » des dernières manifestations du mois de juin. Revenant sur les faits pour donner une explication sur le bien-fondé de son communiqué, assez sévère du reste, Moussa Bocar Thiam déclare d’emblée : « quand on est à la veille d’une élection présidentielle, la tension monte. Et les médias doivent éviter d’en rajouter ». Le ministre de préciser que le but du communiqué n’était pas d’entraver la liberté d’opinion et de presse. « On ne cherche pas à bâillonner la presse. La presse est libre. Cela c’est le premier principe. Mais cette liberté est juste encadrée, limitée…en tout cas accompagnée par le respect de l’ordre public et de la sécurité nationale », explique-t-il à Infos Matin sur la Tfm.