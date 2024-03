Commune de Gniby : La population dénonce une « gestion désastreuse » du maire Amy Ndiaye Gniby

Dans la commune de Gniby, un bras de fer oppose les populations à la députée-maire de la commune. Face à la presse, le collectif « Sigguin Gniby » dénonce l’attitude de la parlementaire, Amy Ndiaye Gniby, et « sa gestion désastreuse des affaires publiques et des problèmes fonciers dans la zone. » La population de la commune de Gniby est dans tous ses états. Elle déplore la gestion des affaires publiques qu’elle juge désastreuse. « Comment peut-elle facturer 16 millions de Fcfa les travaux de finition du poste de santé de Bongué, alors que cela nécessite seulement 5 millions de Fcfa ? Les contractuels issus de ces programmes ‘XËYU NDAW ÑI’ sont obligés, à chaque fois, de remettre cet argent au maire qui le divise en trois parties. Comment peut-elle facturer les travaux d’adduction d’eau de Gueyène pour un montant de 3 millions de FCFA, alors que les tuyaux sont gracieusement offerts par l’Office des forages ruraux (Ofor) », a fustigé Julbert Samba sur la Rfm. Le porte-parole martèle que « Amy Ndiaye Gniby est allergique aux débats contradictoires au sein du conseil municipal : « Nous dénonçons l’attitude de cette femme qui se comporte en monarque dans la commune. Le rôle du maire est d’être très proche de sa population et non d’être leur bourreau. » Le collectif ne compte pas baisser les bras, pour défendre leurs localités, qu’il considère comme un patrimoine.