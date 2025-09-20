Commerce : Avec une reprise encadrée, le Sénégal lève le gel des importations d’oignon pour stabiliser le marché jusqu’à fin 2025

Après neuf mois de couverture par la production locale, le ministère du Commerce a levé, vendredi, le gel des importations d’oignon pour assurer l’approvisionnement du marché national, nous apprend lesoleil.sn.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé la levée du gel des importations d’oignon pour l’année 2025. La décision, publiée vendredi par lettre circulaire, vise à garantir l’approvisionnement du marché national, les stocks locaux étant désormais épuisés.

La tutelle rappelle que la campagne de commercialisation avait démarré le 25 janvier 2025, avec une production nationale ayant couvert la demande pendant près de neuf mois. Pour éviter une rupture, le ministère a instruit l’Agence de régulation des marchés (ARM), en collaboration avec l’Interprofession oignon du Sénégal (IPOS), de faciliter l’entrée de nouvelles cargaisons.

Les autorisations d’importation, toutefois, seront soumises à des quotas et resteront valables jusqu’au 31 décembre 2025, selon toujours