Comment un gendarme de la SR de Colobane a extorqué 60 millions F CFA à un Cubain

En effet, les mis en cause lui ont fait croire qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt



Pris de peur, le Cubain ne savait plus à quel saint se vouer. Les deux gendarmes et un civil lui ont assuré être en mesure de l'aider à quitter le Sénégal en catimini.

Ayant visiblement mis la main sur une vache à lait, les trois acolytes n'ont eu de cesse de le rançonner, d’après la victime. Il a versé, ainsi, une soixantaine de millions Francs cfa à ses "bienfaiteurs" Au fil du temps, la victime a compris qu'il avait affaire à des “escrocs”. Ainsi il a déposé une plainte à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.







Un gendarme de la SR de colobane arrêté par la police







Ces enquêteurs, rompus à la tâche, ont dès lors ouvert une enquête pour élucider cette affaire. Au cours de leur investigations, les policiers ont interpellé un gendarme en service à la section de recherches ( SR) de Colobane ainsi qu' un proche collaborateur du plaignant.

Actuellement, le pandore incriminé et son compère sont en garde à vue pour extorsion de fonds portant sur une somme de 60 millions.

Les redoutables policiers de la Su sont, désormais, aux trousses de l'autre gendarme cité dans ce scandale.