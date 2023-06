« Combattre la haine et promouvoir la concorde nationale », Alioune Tine

Combattre la haine, se réconcilier avec les droits de l’homme et des libertés, se mobiliser pour le droit à la vie et à la paix et promouvoir la concorde nationale. C’est le viatique de Alioune Tine aux Sénégalais. Une compilation des tweets du fondateur du think tank Afrika Jomcenter qui renvoie à ce droit à la vie et à la paix. Alors que le Sénégal vient d’enregistrer plus de 20 morts dans de violentes manifestations suite à la condamnation de Ousmane Sonko. On a plus de boulot maintenant au Sénégal, tout le monde a besoin de la protection des droits humains. On en profite aujourd’hui qu’on est victimes mais ça peut changer du jour au lendemain. Ça doit être le dénominateur commun. Il faut se mobiliser et ne pas se laisser impressionner ni intimider par le discours de haine, se mobiliser pour le respect des droits humains et des libertés, se mobiliser pour le droit à la vie et à la paix. Je mets tout ça dans la méconnaissance et le mépris des droits humains. Le respect de la dignité humaine est le fondement de la justice, de la liberté et de la paix. Il faut promouvoir la dignité humaine par-dessus tout Je vois dans la promotion du discours de haine par la presse, la montée des périls au Sénégal. La haine entre sénégalais doit être combattue par tous les leaders politiques et de la société civile. Il y a eu trop de morts, ce n’est pas une banalité, la politique ça doit être la vie. Sauver le Sénégal et promouvoir la concorde nationale, c’est combattre toutes haines d’où qu’elles viennent, ça doit être un mot d’ordre de toute la presse, toutes sensibilités confondues. Ce pays ne supporterait pas une autre vague de violence. Calmer le jeu, combattre la haine. Le Sénégal et notamment le régime politique du PR @Macky_Sall doit se réconcilier avec les droits de l’homme dans les meilleurs délais. La promotion du discours de haine traduit la méconnaissance et le mépris des droits humains qui ont produit les pires atrocités. Renouer avec. twitter.com/aliounetine16/… Le Sénégal et notamment le régime politique du Président Macky_Sall doit se réconcilier avec les droits de l’homme dans les meilleurs délais. La promotion du discours de haine traduit la méconnaissance et le mépris des droits humains qui ont produit les pires atrocités. La banalisation du discours de haine, de la discorde et du clivage qui consiste à mettre de l’huile sur le feu doit être bannie par la presse et dans les médias sociaux . Il s’agit des pires germes de la banalité du mal. C’est incompatible avec l’appel au dialogue et à la paix.