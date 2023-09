Collecte de parrainage : Les inquiétudes du Dr Abdourahmane Diouf

Ce vendredi 29 septembre, les candidats à la présidentielle de 2024 ou leur mandataire recevront leurs fiches de parrainage et pourront sillonner le pays à la recherche de parrains. Cependant, le processus ne convainc pas tout le monde. En effet, le Dr Abdourahmane Diouf, leader de Awale et candidat à la présidentielle, a fait part de ses inquiétudes. « Le nombre maximum/minimum ont été fixés pour le parrainage. Mais personne, à part l’administration, ne connaît le nombre exact d’électeurs contenus dans le fichier électoral. Nous pouvons faire des projections sur la base des chiffres avancés. Mais il est de la responsabilité du ministre de nous donner les chiffres exacts du fichier électoral révisé et qui justifient les seuils avancés », écrit le leader de Awale sur le réseau social X. Il a également exigé un processus « électoral transparent à tout point de vue. » Le Dr Abdourahmane Diouf a également parlé de l’indisponibilité de l’arrêté qui fixe le montant de la caution. « Le processus pour la collecte des parrainages est lancé. Nous en prenons acte !La caution aurait dû être fixée dans le même délai que la délivrance des fiches. Cet arrêté n’est pas encore disponible et pose un problème de prévisibilité pour les candidats. Quel est le montant retenu pour la caution ?« , s’interroge le Dr. Abdourahmane Diouf.