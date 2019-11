Cocaïne saisie par la marine : La Douane réclame 240 milliards à l'équipage

Il est en toute vraisemblance le chef du groupe. Son nom ? Sean Robert Chapman, pêcheur et propriétaire du navire "Addacious", battant pavillon hollandais de marque Quinquari Marine et de type c-36. C'est lui qui a recruté, entre la France (Cartelet) et le Maroc (Agadir), John Glenn Edgar et Saïd Laghmouri qui se trouvaient dans le navire, au moment de son interception, à 120 kilomètres au large de Dakar. En effet, c'est dans ce navire que la marine sénégalaise a saisi 750 kilogrammes de cocaïne. Aussi, tous les trois ont été écroués en même temps que les deux "vacanciers" (Amadou Bocoum et Faisal Boutbmur) venus de la Somone à bord d'un bateau de plaisance, Oumy Khairy Kane dont le mari est en cavale et Mbaye Hadj qui a vendu le bateau de plaisance au fugitif.





Pourtant en dehors de la peine de la prison encourue, si l'instruction confirme les faits en cause, l'équipage du navire "Adaccious" est sous le coup d'une amende record de la Douane. Dans un Pv de verbalisation en date du 1er novembre 2019, obtenu par Libération, la Douane leur réclame ni plus ni moins que la rondelette somme de 240 milliards de Fcfa en guise d'amende, soit quatre fois la valeur de l'objet de la fraude sur le marché intérieur. En effet, la valeur de la cocaïne saisie, d'une pureté de 80%, est estimée à 60 milliards de Fcfa sur le marché. En plus de cette amende, la Douane a saisi le navire mais aussi le bateau de plaisance à bord duquel se trouvaient Amadou Bocoum et Faisal Boutbmur qui continuent de jurer sur tous les saints qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment.