Cité Mixta : Le lutteur Pokola chute du troisième étage d’un immeuble

Un grave accident a eu lieu ce lundi à la Cité Mixta. Le lutteur Pokola a fait une chute du troisième étage d’un immeuble. L'incident s'est produit vers 10h, selon les informations de "Seneweb". Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour le secourir, avant de l’évacuer d'urgence.
Pour l’instant, aucune information officielle n’a été communiquée sur l’état de santé du sportif, mais l’inquiétude est vive.
