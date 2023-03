Cité Keur Gorgui : Les abords du domicile de Sonko (encore) barricadés par les forces de l’ordre

On prend les mêmes et on recommence. Les habitants de la Cité Keur Gorgui seront encore confrontés à une cohabitation -pas forcément joyeuse- avec les forces de l’ordre. Pour cause, elles ont encore barré toutes les rues menant au domicile de Ousmane Sonko. « Aujourd’hui 29 mars 2023 il est 05h 23mn, la police a commencé à barricader les accès menant au domicile du PROS (Président Ousmane Sonko) depuis 04H33mn », a écrit l’activiste de Frapp, Bentaleb Sow, dans un post sur le réseau social Facebook. Cette intervention des forces de l’ordre survient à la veille du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Le 16 mars dernier, lors du même procès, le même procédé a été adopté par les forces de l’ordre à la veille, au jour-j et au lendemain.