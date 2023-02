Cité Keur Gorgui : « Ce que Ousmane Sonko m’a dit autour du bol de ceebu yap » (Alioune Tine)

Alioune Tine a rencontré mardi Ousmane Sonko. Au menu, la situation tendue du pays en perspective de la Présidentielle de 2024. Les deux hommes ont longuement échangé sur la situation difficile que traverse le Sénégal qui n’est pas sans effet sur l’économie, le social, la démocratie etc. Et pour une sortie de crise, le fondateur du Think tank Afrikajom Center a invité le leader du parti Pastef-Les Patriotes à être disponible au dialogue.