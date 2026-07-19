Cisjordanie : une mosquée et plusieurs bâtiments incendiés lors d'une attaque de colons

Des colons israéliens ont incendié dans la nuit une mosquée dans un village de Cisjordanie occupée, a indiqué dimanche un responsable palestinien, tandis qu'un journaliste de l'AFP a constaté que l'entrée du bâtiment était noircie et deux inscriptions en hébreu taguées sur ses murs.



Les attaques menées par des colons contre des communautés palestiniennes en Cisjordanie occupée ont augmenté depuis le début de la guerre de Gaza, et sont devenues quasi quotidiennes dernièrement.



Une vingtaine de colons, certains masqués, ont attaqué la mosquée Al-Taqwa dans le village d'Al-Touwani pendant la nuit et l'ont incendiée, a affirmé à l'AFP Mohammed Rabie, chef du conseil du village.



Ces hommes ont également incendié deux maisons et à une laiterie, et tagué des graffitis en hébreu sur les murs de la mosquée avant de prendre la fuite quand les villageois sont sortis de chez eux.



Des habitants sont parvenus à éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent, a-t-il poursuivi.



Sur des images de l'AFP, on peut voir l'entrée et les fenêtres brûlées de la mosquée, où une partie d'un tapis de prière a également été calciné.



La police israélienne a indiqué avoir déployé des forces dans le village après un signalement des violences en cours, précisant qu'une "enquête sur les circonstances de l'incident" avait été ouverte.



Selon M. Rabie, des personnels de l'armée, de la police et des services de pompiers israéliens sont arrivés sur les lieux environ une demi-heure après l'attaque.



"L'attaque des colons a eu lieu au vu et au su de l'armée israélienne", a affirmé à l'AFP l'activiste palestinien Ossama Mahamra, en soulignant qu'un mirador de l'armée israélienne se trouve à proximité de la mosquée incendiée.



Le ministère palestinien des Affaires religieuses a condamné un "acte terroriste à part entière" accusant le "gouvernement d'occupation extrémiste" d'Israël d'encourager la violence des colons dans le but de déplacer les Palestiniens.



Dans un récent rapport, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué que la violence des colons israéliens en Cisjordanie occupée avait atteint un niveau "sans précédent" avec en moyenne six attaques par jour, entraînant victimes et dégâts matériels.



En excluant Jérusalem-Est, environ trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée aux côtés de plus de 500.000 Israéliens résidant dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international.



Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.

