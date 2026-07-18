Setal.net

Tensions frontalières : le Sénégal prône le dialogue après l’incident frontalier de Bulock avec la Gambie


Tensions frontalières : le Sénégal prône le dialogue après l’incident frontalier de Bulock avec la Gambie
Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a officiellement réagi, ce vendredi 17 juillet 2026, au communiqué de Banjul concernant l'incident frontalier survenu la veille à Bulock. Tout en réaffirmant son attachement aux « liens historiques de fraternité, de bon voisinage et de coopération stratégique » avec la Gambie, Dakar a apporté des précisions de taille sur l'origine du différend.
 
Selon la diplomatie sénégalaise, la zone de Bulock est au cœur de discussions bilatérales depuis plusieurs années. Le Sénégal affirme avoir alerté à plusieurs reprises les autorités gambiennes sur des « empiétements affectant son intégrité territoriale », dénonçant des installations et des activités « incompatibles avec une gestion concertée » de la frontière commune. Bien que des échanges réguliers aient eu lieu au plus haut niveau, aucun accord définitif n'a encore été trouvé pour régler ces litiges en suspens.
 
Dakar précise que cet événement ne reflète nullement une « volonté du Sénégal de porter atteinte à la souveraineté de la République de Gambie ». Le gouvernement sénégalais, qui demande le respect mutuel de la souveraineté de chaque État, appelle à « éviter toute déclaration susceptible d'alimenter les tensions ». Il invite à laisser les commissions diplomatiques et militaires travailler calmement via les canaux de négociation existants.


Samedi 18 Juillet 2026 - 12:26



Setal People - 18/07/2026 - 0 Commentaire

Kim Kardashian et Lewis Hamilton relancent les rumeurs avec une photo très complice

Kim Kardashian et Lewis Hamilton relancent les rumeurs avec une photo très complice
Un selfie partagé par Kim Kardashian en compagnie de Lewis Hamilton et de sa fille Chicago alimente les spéculations autour d'une possible relation entre la star américaine et le septuple champion du...

Cannes 2026 : Ces Sénégalais qui ont fait sensation sur la Croisette

30/05/2026 - 0 Commentaire
Cannes 2026 : Ces Sénégalais qui ont fait sensation sur la Croisette
Le Festival de Cannes demeure le rendez-vous cinématographique le plus prestigieux au monde, l’événement culturel le plus suivi de la planète. Pour sa 79e édition, clôturée le 23 mai après 12 jours...

MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES

11/04/2026 - 0 Commentaire
MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES
Moustapha Diakhaté a marqué l’histoire du MMA sénégalais ce vendredi soir à l’Adidas Arena de Paris. En s'imposant par décision unanime face à Begai lors du Main Event de l’ARES 40, il s'empare de la...

Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine

11/04/2026 - 0 Commentaire
Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine
La superstar de TikTok, Khaby Lame, est actuellement la cible de spéculations virales sur les réseaux sociaux. Entre une supposée procédure de divorce et des accusations de dissimulation de biens au...

Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni

10/04/2026 - 0 Commentaire
Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni
Le rappeur américain Kanye West, qui devait être en tête d'affiche d'un festival de musique en juillet à Londres, a été interdit d'entrer au Royaume-Uni à cause de ses propos antisémites ces...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 18/07/2026 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos