Choix du candidat : Le pacte signé entre Macky Sall, Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo

Une séquence qui n’est pas passée inaperçue durant les minutes de la rencontre qui réunissait le Président Macky Sall et ses alliés de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar (Bby) hier lundi au palais de la République. Selon L’Observateur, le Président Macky Sall s’est tourné vers deux de ses lieutenants dont les noms sont cités parmi les potentiels candidat au sein de la majorité. Il s’agit du Premier ministre, Amadou Ba, et du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Le journal souligne qu’il leur a d’abord rappelé que l’Alliance pour la République (Apr, parti présidentiel) lui avait donné son quitus pour le choix du candidat. Ensuite, il leur a posé cette question : “J’espère que vous serez d’accord avec mon choix ?” Tous les 2 auraient acquiescé, répondant favorablement. Macky Sall de conclure : “Je voulais juste des témoins”.