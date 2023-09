Choix de Amadou Ba : Pape Diop tranche demain, la LD et le PS se décident samedi

Après le choix de Amadou Ba comme candidat de BBY, le parti de Pape Diop a convoqué son conseil de guerre. Le Secrétariat exécutif national de Bokk Gis-Gis est convoqué en réunion demain mercredi 13 septembre 2023 à 16h30 à la permanence de Bokk Gis-Gis sur la Vdn. A l’issue de la réunion, il y aura un point de presse dont l’animateur n’est pas encore précisé . Mais, ce qui est sûr est que Pape Diop sera de la partie. Selon Les Echos, une importante décision sera prise à propos du choix de Amadou Ba. La Ligue démocratique que dirige Nicolas Ndiaye aussi a sonné le rappel des troupes. Le Directoire politique est convoqué le samedi 16 septembre prochain à l’effet d’examiner les questions de l’heure. Il revient au journal Les Echos qu’à l’issue de cette réunion, Nicolas Ndiaye, le secrétaire général de ladite formation politique, fera face à la presse. Le Parti socialiste a convoqué deux réunions d’urgence samedi prochain : une réunion du Secrétariat exécutif national et une autre du Bureau politique. La 89ème réunion du Secrétariat exécutif national, élargie aux députés et hauts conseillers territoriaux portera essentiellement sur l’évolution de la vie politique nationale et les perspectives politiques et électorales. Elle sera suivie d’une session du Bureau politique, élargie aux secrétaires généraux de coordination.