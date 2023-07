Choix candidat Benno: Abdoul Mbaye désapprouve l'implication de Macky

La façon dont le président Macky Sall s’implique dans le choix du candidat de la mouvance présidentielle, est risquée. C’est du moins, l’avis de Abdoul Mbaye qui s’exprimait dans un entretien avec L’Observateur. «Je pense d'abord que Macky Sall a le droit de soutenir qui il veut publiquement. Mais, personnellement, je pense qu'il aurait dû laisser la démocratie jouer au sein de son parti(Apr), de sa coalition (Bby) et constater le choix d'un candidat pour renforcer les forces de cette coalition ou recommander le choix de deux ou trois candidats. Je crois personnellement qu'il prend des risques en s'impliquant trop dans le choix d'un candidat. D'abord, je doute qu'il puisse faire l'unanimité. Ensuite, quand on a atteint une certaine stature, il faut pouvoir envisager les hypothèses. Si le candidat qu'il impose, n'est pas élu, quelle relation va-t-il entretenir avec le futur président de la République ? Il faut penser à cela. Il se dit disposé à aider qui viendra, mais encore faut-il qu'il s'y prépare. Macky Sall, président de la République, doit éviter de trop s'impliquer dans le choix de celui qui doit le succéder parce que ça peut créer des fractures fortes et considérablement affaiblir son propre projet.»