Chemin de la Libération : Le préfet dit non à la manifestation prévue samedi

Dans le cade de l’initiative «Chemin de la libération», Frapp et les famille de détenus avaient décidé de manifester ce week-end. Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a opposé un niet. Dans un communiqué rendu public, Mor Talla Tine déclare qu’ «est interdit le rassemblement projeté le samedi 26 août 2023, de 15 heures à 19 heures, au terrain des Hlm Grand Yoff, sis en face du stade Léopold Sédar Senghor, par Messieurs Ousmane Wade, Aliou Gérard Koïta et Adama Diatta». Motifs : risques de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, indique l’autorité préfectoral