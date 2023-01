Chelsea : Édouard Mendy et Koulibaly poussés vers la sortie

Confrontée aux mauvais résultats de l’équipe, la direction de Chelsea veut mettre un grand coup de balai dans l’effectif. Plusieurs joueurs sont menacés, notamment Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly. À en croire le média a anglais The Telegraph, plusieurs joueurs sont invités à quitter le club londonien. La source explique que Édouard Mendy, devenu remplaçant de Kepa Arrizabalaga, ne sera pas retenu. Et Koulibaly, arrivé seulement l’été dernier, pourrait quitter Chelsea, si une offre se présentait à lui. Jorginho, Azpilicuita, Kai Haverzt, Hakim Ziyech et Cristian Pulisic ne sont pas en reste, ajoute le média britannique.