Cheikh Tidiane Youm (Pur) : «Amadou Ba sera candidat en 2024»

Farba Ngom a compris qu'Amadou Ba sera candidat. Et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas dire que le président Macky Sall sera leur candidat en 2024. C'est d'ailleurs pourquoi le député s'est levé pour demander aux députés et militants de Benno, qui était le candidat en 2024, selon Cheikh Tidiane Youm du Pur. Selon lui, "il y a un faucon qui est à la fois le président de l'Assemblée, le président du groupe parlementaire Bby et le Premier ministre. Il se nomme Ngom. Il fait la pluie et le beau temps, mais si les femmes sont instrumentalisées et leurs rôles réduits à des insultes et invectives, ça devient grave". Sur les violences notées à l'Assemblée nationale, il dira que "le président Sall a commencé l'Assemblée nationale par la violence. Il ne respecte pas la femme. Il a fait faire le tour du pays à une femme à qui il avait promis la présidence. Il lui a infligé une violence inouïe, 15 minutes avant l'installation du bureau. Cela après avoir fait des subterfuges pour dire ensuite qu'il a gagné les élections". Concernant l'arrestation des députés de la coalition Yewwi Askan Wi, il se demande comment le ministère de l'Intérieur peut demander aux forces de l'ordre d'aller arrêter des députés à l'Assemblée nationale. "Au Sénégal, il n'y a qu'une loi qui marche, c'est d'être avec Macky Sall. Il n'y a que lui qui donne des instructions, parce que le Pv d'audition de la Dic est vide. Ils n'ont pas répondu aux questions. Ils ne sont pas encore présentés au procureur", expliqué le secrétaire général. Et d'avertir : "Le Pur n'acceptera plus cette machination. S'il enferme les députés, ça risque de se répercuter sur sa personne."