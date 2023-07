Cheikh Tidiane Dieye avertit Macky Sall : “Tout autre autre choix (que de renoncer) serait suicidaire”

Pour Cheikh Tidiane Dieye, Macky Sall n’a pas le choix. « Ce soir, il devra dire, à haute et intelligible voix, qu’il ne peut pas être candidat à un troisième mandat », martèle le leader de la plateforme « Sénégal, avenir biniou beug » Selon lui, la non candidature de Macky Sall n’est pas « une faveur qu’il fera au peuple sénégalais » mais « une exigence éthique, politique et constitutionnelle à laquelle il ne peut se soustraire ». Il avertit que « tout autre choix serait suicidaire » car « nous lui ferons face et il sera vaincu », ajoute le membre de la coalition Yewwi Askan wi. Cheikh Tidiane Dieye estime, par ailleurs, que le Chef de l’Etat « devra en outre créer les conditions pour la participation de tous à l’élection » y compris Ousmane Sonko. «Puisque qu’il semble avoir trouvé un arrangement avec les « dialogueurs » pour les laisser se présenter, il doit aussi renoncer à son projet consistant à empêcher Ousmane Sonko, par la voie d’une condamnation qui devrait, de toute manière, être déclarée nulle et de nul effet. Car là également, il sera mis en déroute s’il persiste. » Cheikh Tidiane Dieye a, par ailleurs, invité Macky Sall à « mettre tout en œuvre, dans les meilleurs délais, pour libérer les prisonniers politiques injustement et arbitrairement incarcérés ». « C’est ce qu’il devra faire. S’il aime le Sénégal!”, conclut-il.