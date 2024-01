Cheikh Tidiane Dièye : « Si la candidature de Ousmane Sonko passe, je retire la mienne »

La décision du Conseil Constitutionnel arrêtant la liste des candidats retenus à l’élection présidentielle du 25 février prochain est attendue, ce samedi 20 janvier. Les 7 sages qui avaient arrêté une liste provisoire de 21 candidats (sur 93) à l’issue du contrôle des parrainages devront statuer sur tous les dossiers de candidature et examiner les réclamations-contestations déposées à leur greffe. Dans l’attente de la publication de cette liste, Cheikh Tidiane Dièye qui a passé l’étape du parrainage dès le premier tour, a pris une décision de taille. Le candidat de la Plateforme indépendante, Avenir Sénégal bi ñu bëgg, a décidé de se retirer de la course si le Conseil valide la candidature de Ousmane Sonko. « Je ne suis pas un pouvoiriste. (…) Si la candidature de Ousmane Sonko passe, je retire la mienne », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye hier, en marge d’une conférence de presse où il a apporté la réplique au premier ministre et candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Ce dernier a déposé un recours aux fins d’invalidation des candidatures des proches de Ousmane Sonko : Cheikh Tidiane Dièye et Bassirou Diomaye Faye. Amadou Ba leur reproche d’avoir enfreint quatre conditions sine qua non à la participation à la l’élection présidentielle : appartenance à une entité politique dissoute (Pastef), production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel, coalition irrégulièrement constituée, non-appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi. « Des allégations fausses et mensongères », selon M. Dièye.