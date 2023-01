Cheikh Bamba Dièye : « Trois jours de deuil national, c’est bien, mais… »

Le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj), Cheikh Bamba Dièye trouve que 3 jours de deuil national c’est bien parce que le peuple sénégalais est touché et interpellé, mais c’est loin d’être suffisant. « Plus de 40 morts dans un seul accident (fruit de l’indiscipline sur nos routes) est inacceptable », déplore Cheikh Bamba Dièye. D’après lui, la protection du citoyen, l’application sans complaisance des lois avec une présence policière massive et dissuasive est bien meilleure. « La discipline, la rigueur sur soi et autour de soi, le respect de la vie sont essentiels à la citoyenneté et importants dans une république », déclare-t-il.