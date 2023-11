Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly installé comme membre du Conseil constitutionnel

Le président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara a procédé lundi à l’installation de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, comme nouveau membre de cette institution, saluant « les qualités professionnelles, morales et humaines » du magistrat à la retraite avec qui il a longtemps cheminé. Le juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a été récemment nommé par décret présidentiel membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de l’administrateur Abdoulaye Sylla, démissionnaire, a rappelé Mamadou Badio Camara en procédant à son installation dans les locaux de la Cour suprême. « Après vous avoir tant sollicité, l’État vous invite à nouveau à servir. Il ne doute point que c’est avec détermination et engagement que vous répondez à son appel », a dit le président du conseil constitutionnel. S’adressant au nouveau membre du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara a tenu à rappeler: « votre carrière et votre personnalité attestent votre capacité à le relever car elles témoignent d’un juriste ouvert à tous les souffles du savoir, d’un humaniste imprégné des valeurs et de la culture de son temps et de sa société ».