Cesti : Véhicules, salles de cours, amphithéâtre, incendiés, les cours suspendus à l’UCAD…

L’Université Cheikh Anta Diop s’embrase de partout, à la suite de l’annonce du verdict Ousmane Sonko-Adji Sarr. Et le Cesti n’a pas été épargné. Les cours ont été suspendus sine die.

Après le chapiteau à la Fac de Droit, le Cesti a pris le relais dans l’embrasement. Son bus de liaison et quatre autres véhicules, stationnés à l’entrée, ont été la proie des flammes. Sans compter des salles de cours et l’amphithéâtre Eugénie Aw incendiés.



On s’interroge sur les auteurs de ce forfait qui ont tout ravagé sur leur passage. Des personnes encagoulées portant des machettes.

Au regard de cette situation chaotique, les cours sont suspendus à l’Université Cheikh Anta Diop jusqu’à nouvel ordre. Une mesure prise par le Recteur…