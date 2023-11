Ces propos de Souleymane Jules Diop qui risquent de ne pas plaire à Amadou Bâ

« Je le trouve amorphe. Je trouve qu’il ne montre pas assez aux Sénégalais, aux gens de sa majorité, qu’il a les épaules, qu’il a l’étoffe. Il ne le fait Pas assez, il doit se bouger, il doit aller vers les gens. À un moment donné, il faut vous assumer. Je m’impatiente de voir Amadou Bâ s’affranchir, se lever et dire aux Sénégalais : c’est moi ». Tels sont les propos de Souleymane Jules Diop qui s’exprimait sur leur candidat à la présidentielle du 25 février 2024. A l’en croire, l’actuel Premier ministre suscite même des inquiétudes au sein de Benno bokk Yakaar. Ce qui risque de causer leur défaite face à l’opposition, au soir du 25 février. « Il commence à susciter de l’inquiétude dans nos rangs. C’est profond ce que je vous dis. Moi je suis 100% Amadou Bâ et depuis longtemps. C’est un homme pétri de qualités. Mais il ne fait pas assez. Et si ça continue comme ça, l’opposition bien organisée peut nous battre aux prochaines présidentielle ». « Et je vous le dis en toute honnêteté. Les gens ne vont pas le dire, ils vont le murmurer dans les couloirs. Il faut qu’il nous rassure. Il est notre candidat. Nous l’avons choisi, il a des qualités pour être un bon président de la République, mais il faut qu’il rassure son camp. Il ne le fait pas assez », a déploré l’ambassadeur du Sénégal auprès de l’Unesco.