"Certains acteurs n'ont rien, ne perdez pas votre temps devant les séries" : Quand une vieille sortie de Pape Djibril Fall enflamme le monde du cinéma

Dans le cadre d'une visite de sensibilisation à des élèves il y a quelques mois, le leader de Les Serviteurs avait tenu des propos jugés "insultant " par les acteurs de cinéma. Le discours en question faisait allusion aux personnages de fiction que jouent certains acteurs et qui étaient l'opposé de leur véritable situation dans la vie réelle. "Ne perdez pas tout votre temps devant ces séries car si vous le faites, d'ici 10 ans vous aurez raté votre vie et vous ne voudriez que devenir acteur pour leur ressembler alors qu'en réalité ils vous bercent d'illusions", a-t-il déclaré. PDF de poursuivre : “J’en connais des acteurs qui n'ont rien et même pour un tournage ils empruntent quoi porter, d'autres sont divorcés et sans oublier celles qui ont conçu des enfants hors mariage. Est-ce la vie que vous voulez?", poursuit PDF comme pour dissuader les élèves, qui l'écoutaient religieusement, de passer leur temps libre à regarder ces choses "inutiles" dont ils peuvent se passer. Si certains Sénégalais considèrent que l'ex journaliste a raison sur toute la ligne, les actrices et acteurs de cinéma, eux, l'ont très mal pris. Ils ont réactualisé cette vieille vidéo et se la partagent. Ils sont nombreux à lyncher l'actuel député.