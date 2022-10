Centre de santé de Thiadiaye : Pape Djibril Fall alerte sur l'État du bloc opératoire

Dans le cadre de sa mission parlementaire, Pape Djibril Fall a entamé une série de visites de proximité auprès des populations dans leur diversité pour s’enquérir de leurs conditions de vie et d’épanouissement. C’est ainsi que l’élu du peuple a visité l’hôpital de Mbour le mois d'août dernier. «J’avais déploré les conditions exécrables dans lesquelles le corps médical évolue», a fait savoir le parlementaire. Ce dernier fait même le parallèle avec la situation au centre de santé de Thiadiaye où le bloc opératoire est en panne depuis plus de 18 mois. « Les activités dans ce bloc sont à l’arrêt et les patients sont aujourd’hui contraints d’aller à Fatick, Mbour, Thiès ou Dakar pour bénéficier d’interventions chirurgicales», a déploré Pape Djibril Fall. Une situation qu’il juge «désobligeante» et à la limite «inquiétante» pour les populations de la commune de Thiadiaye mais aussi des localités environnantes car leur vie est en danger. Pape Djibril Fall interpelle la Ministre de la Santé et de l’Action Sociale sur la situation alarmante de ce bloc opératoire et lui suggère de dépêcher une équipe sur place pour constater de visu l’état de la situation.