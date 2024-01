« Ce décret express, sur mesure, pour sauver Karim Wade, et Coline Fay ? », Me Branco

Me Juan Branco n’a pas du apprécié cette diligence apportée au traitement-renoncement de la nationalité française de Karim Wade, laissant en rade le dossier de sa compatriote emprisonnée au Sénégal, Coline Fay, depuis plus de deux mois. « Ce décret express, sur mesure, pour tenter de sauver Karim Wade », lâche sur X, Me Juan Branco, plaidant le dossier de Coline Fay dont la France n’a pas encore pipé mot. « A peine nommé à Matignon, quelle est l’une des premières décisions du jeune Premier ministre, Gabriel Attal ? S’occuper des sans abris, des enfants harcelés, des otages, de Coline Fay ?, s’interroge l’avocat de Ousmane Sonko et de la jeune française. A l’en croire, le pays de Marianne « s’ingère dans l’élection présidentielle d’un pays africain, le Sénégal, en tentant de sauver la candidature de Karim Wade ». « Celui-ci, menacé d’inéligibilité après que sa double nationalité a été révélée, a eu droit à un décret express, sur mesure, du Premier Ministre français, pour tenter de le sauver. La Françafrique a les dents longues, et sait se saisir des politiciens aux dents de lait », renchérit le Franco-Espagnol. L’ arrestation de Coline Fay, le 17 novembre dernier à Dakar, est survenue à la suite de sa participation à une manifestation de soutien à Ousmane Sonko. Placée le 24 du mois courant en détention, elle est poursuivie pour « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste », « complot contre l’autorité de l’État » et « acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique », » suspicion de tentative de sortie irrégulière de correspondance », des accusations pouvant mener à une condamnation à perpétuité.